Devlet desteğiyle baba mesleğine geri döndü

Uşak’ta 2015 yılında, İŞKUR üzerinden geçici işçi olarak girdiği Eşme İlçe Tarım Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarının tavsiyesiyle bir inek alan 40 yaşındaki üç çocuk babası İsmail Çetin, 65’i büyükbaş olmak üzere 125 hayvan sayısına ulaşıp kendi işinin patronu oldu.

Her gün 350 kilo süt

12 yaşındayken hayvancılık yapan babasını kaybedince annesi ile işleri yürütmeye başladığını anlatan Çetin, “Ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm inekleri satıp gündelik işlerle geçinmeye başladık. Yıllar sonra babadan kalan araziyi müdürümüz Ertan Bey’in teşvikiyle değerlendirmeye karar verip hayvancılığa döndüm. Devletin sağladığı desteklerle yeniden işimin başına geçtim” diye konuştu.

Şu anda günde 350 kilogram süt ürettiğini ve işini büyütmeyi planladığını dile getiren Çetin, “Bütün genç arkadaşlarıma, bu işi yapmak isteyen herkese tek önerim dürüst ve çalışkan olmalarıdır. Devlet bize her türlü olanağı sağlıyor” dedi. l AA