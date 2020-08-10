BİST1.0612.52EURO8.50-0.30USD7.26-0.31ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Devlet desteğiyle baba mesleğine geri döndü
    ABONE OL
    10.08.2020 - 00:04 |

    Devlet desteğiyle baba mesleğine geri döndü

    Devlet desteğiyle baba mesleğine geri döndü

    Uşak’ta 2015 yılında, İŞKUR üzerinden geçici işçi olarak girdiği Eşme İlçe Tarım Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarının tavsiyesiyle bir inek alan 40 yaşındaki üç çocuk babası İsmail Çetin, 65’i büyükbaş olmak üzere 125 hayvan sayısına ulaşıp kendi işinin patronu oldu.

    Her gün 350 kilo süt

    12 yaşındayken hayvancılık yapan babasını kaybedince annesi ile işleri yürütmeye başladığını anlatan Çetin, “Ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm inekleri satıp gündelik işlerle geçinmeye başladık. Yıllar sonra babadan kalan araziyi müdürümüz Ertan Bey’in teşvikiyle değerlendirmeye karar verip hayvancılığa döndüm. Devletin sağladığı desteklerle yeniden işimin başına geçtim” diye konuştu.

    Şu anda günde 350 kilogram süt ürettiğini ve işini büyütmeyi planladığını dile getiren Çetin, “Bütün genç arkadaşlarıma, bu işi  yapmak isteyen herkese tek önerim dürüst ve çalışkan olmalarıdır. Devlet bize her türlü olanağı sağlıyor” dedi. l AA

    Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Sıradaki Haber