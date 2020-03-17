Devlet hastanesi dezenfekte edildi

Turgutlu’nun pek çok noktasında sürdürülen dezenfekte çalışmaları, devlet hastanesinde de yapıldı. Devlet hastanesinin bütün alanları titiz bir şekilde dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Koronavirüse karşı ilk günden beri önlemlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” dedi.