17.03.2020 - 07:00 |
Devlet hastanesi dezenfekte edildi
Turgutlu’nun pek çok noktasında sürdürülen dezenfekte çalışmaları, devlet hastanesinde de yapıldı.
Turgutlu’nun pek çok noktasında sürdürülen dezenfekte çalışmaları, devlet hastanesinde de yapıldı. Devlet hastanesinin bütün alanları titiz bir şekilde dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Koronavirüse karşı ilk günden beri önlemlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” dedi.
00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.