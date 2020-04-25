‘Devlet, her zaman milletin yanında’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu ayın; huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu belirten Sürekli, “Devletimiz; bu zorlu süreçte olduğu gibi, ramazan ayında da destekleriyle milletimizin yanında, iftar ve sahur sofralarında olacaktır. Bu mübarek ayın ülkemize, tüm İslam âlemine ve insanlığa, afiyet getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek Ramazan Bayramı’na eriştirmesini diliyorum” dedi.

Sürekli, “Hep birlikte 12 ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif’i karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay; kötülüklerden uzaklaşıp iyiliğin erdemini fark etmenin; yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur” mesajını verdi.