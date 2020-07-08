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    HaberlerEge Haberleri Dezenfektan kabini İzmir’den gidiyor...
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Dezenfektan kabini İzmir’den gidiyor...

    Fatih Polyester’in dezenfektan kabinlerinin ilk partisi Polonya’ya gönderildi. Dokuz kabin, yola çıktı.

    Dezenfektan kabini İzmir’den gidiyor...

    Fatih Polyester’in dezenfektan kabinlerinin ilk partisi Polonya’ya gönderildi. Dokuz kabin, yola çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yağınlı, pandemi süreciyle birlikte Ar-Ge biriminin yoğun bir çalışma yaptığını, kalıpların hazırlandığını ve AB standartlarına uygunluğunun test edilmesinin ardından müşterilerinin istediği kalitede kabinlerin üretimine başladıklarını söyledi. Yağınlı, Polonya’nın ardından İngiltere, Arap ülkeleri, Ermenistan gibi dış pazarlarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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