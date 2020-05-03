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    HaberlerEge Haberleri Dezenfektan maliyeti yüzde 95 azalıyor!
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    03.05.2020 - 00:05 |

    Dezenfektan maliyeti yüzde 95 azalıyor!

    Dezenfektan maliyeti yüzde 95 azalıyor!

    MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Teknokent’teki bir mühendislik firması, koronavirüs salgını nedeniyle fiyatları yükselen dezenfektanın maliyetini yüzde 90-95 oranında azaltan cihaz geliştirdi. 3 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra, cihaz İzmir’in Menemen ilçesindeki bir elektromekanik firması aracılığıyla üretildi. 32 kilo ağırlığında ve tekerleklerle taşınabilen cihaza yalnızca tuz ve su koyuluyor ardından içindeki elektro klorlama jeneratörüyle etken maddesi aktif klor olan bir solüsyon üretiliyor. 5 saatte 40 litre solüsyon üreten cihaz, günde 200 litreye kadar ulaşabiliyor.

    Seri üretime geçiyor

    Yüksek dezenfektan fiyatlarına çözüm bulmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan firma sahibi makine mühendisi Dr. Turgut Oruç Yılmaz, “Sadece bir litre dezenfektan üretmenin maliyeti bu sistem ile 10 kuruşun altında. Elektro klorlama jeneratörü elektrolizi sağlayıp aktif klor içerikli sodyum hipoklorit solüsyonu oluşturuyor. Cihazın kullanımı çok kolay ve güvenli. Önümüzdeki hafta satışlara başlıyoruz. Bazı belediyelerimizle saha testlerine devam ediyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde seri üretime geçecek duruma gelmiş olacağız” diye konuştu. Yılmaz, cihazın içinde kimyasal madde bulunmadığını söyledi. l  DHA

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