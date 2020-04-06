06.04.2020 - 00:04 |
Dezenfektan ünitesi hizmete sunuldu
Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içindeki pazar yerlerine, hareketli noktalara ve belediye hizmet binalarının girişlerine dezenfekte üniteleri yerleştirdi.
Üniteler, ekipler tarafından belirli saatlerde kontrol ediliyor ve dezenfektan takviyesi yapılıyor. Başkan Şeniz Doğan, “Seyyar olan ünitelerimiz, hangi gün, nerede pazar varsa oraya götürülecek” dedi.
Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.