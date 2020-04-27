‘Dezenfektan ürünleri egzamaya yol açabilir’

Koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen kurallarına dikkat edilmesi istenirken, dezenfektan kullanımı da arttı. Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, sık kullanılan dezenfektanlarının ciltte tahrişe neden olduğuna değindi. Elleri yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem kullanılması gerektiğini söyleyen Türk, “El yıkandıktan sonra mutlaka iyi bir nemlendiricinin sürülmesi gerekiyor. Bu nemlendiricilerin yağ bazlı olması lazım, çünkü onarıma katkı sağlıyor. Gece yatarken de saf vazelin gibi yoğun kapatıcı özelliği olan nemlendirici kullanılması gerekiyor. Bu da el egzamasının hem gelişmesini engelliyor hem de tedavisinde yardımcı olmasını sağlıyor” diye konuştu. Evlerinden çıkamayıp, nemlendirici krem alamayanların ellerine zeytinyağı sürebileceklerini de dile getiren Türk, “Dışarı çıkamıyor ve nemlendiricilere ulaşılamıyorsa evde olan zeytinyağı, susam yağı kullanılabilir. Bu yağlar da derinin onarımına katkı sağlıyor” dedi. Türk, el yıkama sırasında yüzük gibi el takılarının çıkarılması gerektiği uyarısında da bulundu. l GÖKÇE ADAR DHA