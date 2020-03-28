‘Dezenfektan zehirlemesin’

Ancak içerdiği etil alkol nedeniyle fazla kullanımında dezenfektanların zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunan, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, “Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla yıkandığını duyuyorum. Çok tehlikeli, zehirlenmelere yol açabilir. 5-11 yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanlar sınırlı kullanmalı” dedi.



Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin de temizlik amacıyla dezenfektanla yıkandığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Rodoplu, “İçerdiği madde etkili fakat vücuda zarar da verebiliyor. Özellikle 5-11 yaş aralığında ve kronik hastalık tedavisi görenlerde dezenfektanlarla başlayan zehirlenme bulguları gördük. Ölümlere kadar giden vakalar bildiriliyor. Dezenfektanla el temizlendikten sonra ağza, burna ve göze götürüldüğünde vücuda alınabiliyor. Sık kullanımda daha fazla alınıyor. Önerim, sabunlu suyla temizlik yapılması. Çok daha etkili ve ucuz” diye konuştu. l melis karakuzulu DHA