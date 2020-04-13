13.04.2020 - 00:02 |
Dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarına sokağa çıkma yasağında da ara vermeden devam ediyor. Rutin çalışmaların haricinde Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bekleme duraklarının dezenfektesi, çöp konteynerlerinin dezenfekte ve kireçleme çalışmaları da sürdürülüyor. Kentte girilmemiş sokak bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Çetin Akın, “Siz evde kalın biz sizin yanınızdayız” dedi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.