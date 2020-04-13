Dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarına sokağa çıkma yasağında da ara vermeden devam ediyor. Rutin çalışmaların haricinde Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bekleme duraklarının dezenfektesi, çöp konteynerlerinin dezenfekte ve kireçleme çalışmaları da sürdürülüyor. Kentte girilmemiş sokak bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Çetin Akın, “Siz evde kalın biz sizin yanınızdayız” dedi.