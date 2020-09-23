Dezenfekte işlemi her hafta yapılacak

Güzelbahçe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle ilçe sınırları içinde bulunan okulları dezenfekte etti. Tüm sınıflar, ana giriş kapıları, lavabolar, öğrencilerin temasta bulunabileceği her alan, steril hale getirildi. Ekiplerin ilaçlamaları her hafta yapacağını belirten Başkan Mustafa İnce, “Tek dileğimiz öğrencilerimizin sosyal mesafe ve maske kurallarına gereken önemi göstermeleri” dedi.