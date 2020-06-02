Dezenfekte timi tam gaz çalışıyor

Ödemiş Belediyesi, hizmet vermeye başlayan sosyal tesislerini, işyerlerini ve özel kreş ve gündüz bakımevlerini dezenfekte etti. Çalışmalarda, insan sağlığına ve doğaya zararı olmayan ürünler kullanıldı. Başkan Mehmet Eriş, “Kontrollü normalleşme sürecinde de önlemleri elden bırakmıyoruz. Rehavete asla yer yok” diye konuştu.