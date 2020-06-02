02.06.2020 - 07:00 |
Dezenfekte timi tam gaz çalışıyor
Ödemiş Belediyesi, hizmet vermeye başlayan sosyal tesislerini, işyerlerini ve özel kreş ve gündüz bakımevlerini dezenfekte etti.
Ödemiş Belediyesi, hizmet vermeye başlayan sosyal tesislerini, işyerlerini ve özel kreş ve gündüz bakımevlerini dezenfekte etti. Çalışmalarda, insan sağlığına ve doğaya zararı olmayan ürünler kullanıldı. Başkan Mehmet Eriş, “Kontrollü normalleşme sürecinde de önlemleri elden bırakmıyoruz. Rehavete asla yer yok” diye konuştu.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.