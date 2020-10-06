DGS’de Türkiye 93’üncüsü oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi Programı mezunu Buse Deniz, 389 bin kişinin dört yıllık bölümde okuma hakkı elde etmek amacıyla girdiği Dikey Geçiş Sınavı‘nda (DGS) Türkiye 93’üncüsü oldu. Lise döneminde ve üniversitenin ilk zamanlarında ders çalışmayı sevmediğini ancak akademisyenlerinin yönlendirmesiyle önceliklerinin değiştiğini ve kendisine bambaşka hedef seçtiğini söyleyen Deniz, “Beni çok motive ettiler, kapasitemi ortaya çıkarttılar. Bana inanan, başarımda büyük katkısı olan üniversiteme ve aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.