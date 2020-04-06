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    HaberlerEge Haberleri Didim’de, girişler sadece dezenfektan tünelinden
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    06.04.2020 - 00:02 |

    Didim’de, girişler sadece dezenfektan tünelinden

    AYDIN’ın Didim ilçesinde belediye, pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarına dezenfeksiyon tünelleri yerleştirdi. Ayrıca Didim Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazaryerlerine giriş ve çıkışlarda vatandaş ve esnafın ateşi ölçülüyor.

    Didim’de, girişler sadece dezenfektan tünelinden

    Dezenfekten kabinlerini ilk kez cumartesi pazarında uygulamaya başladıklarını, ilçede kurulacak tüm pazaryerlerinde sürdüreceklerini belirten Başkan Deniz Atabay, “Tünelde kullandığımız ilaç Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde olup, hiçbir yan etkisi olmadığı gibi giysilerde de bir olumsuzluk yaratmamaktadır. Halkın sağlığı bizim için her şeyden önemli” diye konuştu.

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