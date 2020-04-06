Didim’de, girişler sadece dezenfektan tünelinden

Dezenfekten kabinlerini ilk kez cumartesi pazarında uygulamaya başladıklarını, ilçede kurulacak tüm pazaryerlerinde sürdüreceklerini belirten Başkan Deniz Atabay, “Tünelde kullandığımız ilaç Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde olup, hiçbir yan etkisi olmadığı gibi giysilerde de bir olumsuzluk yaratmamaktadır. Halkın sağlığı bizim için her şeyden önemli” diye konuştu.