‘Dijital adap’ şart

Yaşar Üniversitesi’nde “Görgü Kuralları ve Protokol” dersi veren Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, sosyal davranış kurallarının dijital ortamlarda ve özellikle sosyal medyada da geçerli olduğunu hatırlattı, sosyal medya iletişiminde de saygı ve nezaketin ihmal edilmemesinin bugünlerde daha da önem kazandığının altını çizdi.



Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken bazı görgü kurallarını anımsatan Dr. Uğur Oral, “Örneğin, size gönderilen bir elektronik postayı, bir mesajı ya da bir gönderinize yapılan yorumu mutlaka yanıtlandırmanız gerek, aksi kabalık olur. Herhangi bir gönderiye yorum yaparken ‘hakaret’ ile ‘eleştiri’ arasındaki sınırı bilmek ve korumak da bu bağlamda çok önemli. Ne yazık ki okuduğumuz birçok yorumun eleştiri sınırını zorladığını gözlemliyoruz, sosyal medyada fikir beyan etmenin ötesinde fikir empoze etmeye çalışıyoruz. Şuna dikkat etmemiz lazım, gerçek hayatta birisinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz bir şeyi sanal ortamda da söylememeliyiz. Ortamın sanal olması, bizim veya karşımızdakilerin gerçekliğini azaltmıyor” diye konuştu.

Taziye için arayın



Dr. Uğur Oral şöyle devam etti: “Türkçe yazım kurallarına göstereceğimiz hassasiyet, eğitim düzeyimiz ve ciddiyetimiz hakkında karşımızdaki kimseye fikir vereceğinden, doğru bir Türkçe kullanmak her zaman önemlidir. Evden çalışırken, gecenin ilerleyen saatlerinde mesaj uyarı sesinin uykusu hafif olanları uyandırma ihtimaline istinaden gerekli olmadıkça geç saatlerde mesaj gönderilmemelidir. Yine çok sık yapılan hatalardan biri, bir vefat durumunda sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemek. Doğum günü, terfi, evlilik yıldönümü gibi durumlarda belki dijital platformlarda yazılan bir mesajla kutlama uygun olabilir ama vefat durumunda taziye mutlaka bizzat arayarak iletilir. Ayrıca izin almadan, uygun olup olmadığını sormadan kimseye görüntülü arama çağrısı yapmamanız, bu konuda ısrarcı olmamanız gerekiyor. Gece uyuduğumuz kıyafetle ya da örneğin iki üç günlük sakalla, dağınık bir saçla, bakımsız bir halde görüntülü görüşmeye dahil olmak karşımızdakilere saygısızlıktır. Yüz yüze iletişimde dikkat ettiğimiz kuralları dijital iletişimde de sürdürmek size değer katacaktır.”