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    HaberlerEge Haberleri Dijital arşivde son aşamaya geliniyor
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    20.07.2020 - 00:03 |

    Dijital arşivde son aşamaya geliniyor

    Dijital arşivde son aşamaya geliniyor

    Karabağlar Belediyesi’nin, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmetin zamanında, daha kaliteli sunulması amacıyla başlattığı dijital arşiv projesinde sona gelindi. Bu kapsamda, belediyenin tüm müdürlüklerinde eğitim çalışmaları tamamlanarak, aktif arşiv kayıtlarının oluşturulmasına başlandı. Başkan Muhittin Selvitopu, “Nerede ne yapılıyor, nerede binamız, gayrimenkulümüz var, belediyede kaç personel çalışıyor, tüm bunlar halkımızın bilgisine sunulacak” dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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