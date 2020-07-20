Dijital arşivde son aşamaya geliniyor

Karabağlar Belediyesi’nin, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmetin zamanında, daha kaliteli sunulması amacıyla başlattığı dijital arşiv projesinde sona gelindi. Bu kapsamda, belediyenin tüm müdürlüklerinde eğitim çalışmaları tamamlanarak, aktif arşiv kayıtlarının oluşturulmasına başlandı. Başkan Muhittin Selvitopu, “Nerede ne yapılıyor, nerede binamız, gayrimenkulümüz var, belediyede kaç personel çalışıyor, tüm bunlar halkımızın bilgisine sunulacak” dedi.