Dijital dönüşümde EGİAD örnek oluyor

Pandemi döneminde düzenlenen 120 etkinlikte dijitalleşme adına güzel örnekler sunduklarını belirten EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, "EGİAD D2 Projesi bu çerçevede hayata geçirildi. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı" dedi.

Yerli yazılımlar artmalı

Son etkinliğin konuğu Sabancı Dx Pratis Ürün Müdürü Emre Ergenç, "Türkiye, dijital dönüşüm puanının pandemi sebebiyle yükselmesine rağmen diğer ülkelere göre geride kaldı. Ar-Ge desteklerinin azlığı, vergi oranlarının yüksekliği, kaynaklara ulaşmanın pahalı olması dijitalleşmeyi zorlaştırıyor. Özellikle yerli yazılımların önünü mutlaka açmalıyız” diye konuştu.