‘Dijital dönüşümü finanse etmeliyiz’

Yaşamın bir anda değişmeyeceğini belirten Güldağ, salgından sonra Türkiye’nin dijital dönüşümünü finanse etmesi gerektiğini belirtti, “Şu anda ekonomimizin nefes alabilmesi için 30 milyar dolarlık bir dövize ihtiyacımız var. Vadeli 68 milyar dolarlık dış borcun büyük bir kısmı reel sektörden kaynaklanıyor” dedi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da, Türkiye’de salgın verilerindeki iyileşmenin piyasalara olumlu biçimde yansıdığını söyledi.