02.05.2020 - 00:03 |
‘Dijital dönüşümü finanse etmeliyiz’
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), gazeteci-yazar Hakan Güldağ’ı online toplantıyla ağırladı, korona sonrası dünyadaki değişimleri gündeme getirdi.
Yaşamın bir anda değişmeyeceğini belirten Güldağ, salgından sonra Türkiye’nin dijital dönüşümünü finanse etmesi gerektiğini belirtti, “Şu anda ekonomimizin nefes alabilmesi için 30 milyar dolarlık bir dövize ihtiyacımız var. Vadeli 68 milyar dolarlık dış borcun büyük bir kısmı reel sektörden kaynaklanıyor” dedi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da, Türkiye’de salgın verilerindeki iyileşmenin piyasalara olumlu biçimde yansıdığını söyledi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.