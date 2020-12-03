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    HaberlerEge Haberleri Dijital göçebeleri ağırlayacak
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    03.12.2020 - 00:00 |

    Dijital göçebeleri ağırlayacak

    Kuşadası Belediyesi, kampçılar ve freelance çalışanların uğrak noktası haline gelecek olan Kampinova projesini hayata geçiriyor

    Dijital göçebeleri ağırlayacak

    Koronavirüsle birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun projeler geliştirmeye devam eden Kuşadası Belediyesi, Kamp-Karavan Alanı ve Mars Koloni projelerinin ardından Kampinova isimli yeni bir proje için harekete geçti. Proje için Habitat Derneği ile işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Meclisi’nden Başkan Ömer Günel’e yetki verildi. Kuştur Mevkii’nde kiralanan 36 dönümlük arazinin bir bölümünde yaşama geçirilmesi planlanan Kampinova’nın doğanın içinde inovasyon odaklı bir deneyim alanı olacağını söyledi. Eğitim, atölye, konaklama, çadır, spor, dinlenme ve ortak çalışma alanlarıyla sosyal tesislerin bulunacağı projenin başlıca hedef kitlesinin kampçılar ve freelance çalışanların olduğunu kaydeden Günel, “Kuşadası’nın yeni turizmden hak ettiği payı alabilmesini istiyoruz. Kampinova, üzerinde yapılaşmanın olmayacağı, eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje” dedi.

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