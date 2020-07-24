‘Dijital mecra’ komisyonu önerisi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 225 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. Dijital mecralar komisyonunun kurulması gerektiğine değinen Kırkpınar, “Bir kısım alanlar kadına şiddetin ve cinsel istismarın yaygınlaşmasına yönelik tehditler içeriyor. Ekonomik ve sosyal hayatımızı tehdit eden bazı içerikler aile birliğimizi de etkiliyor. İktisadi ve içtimai hayatımızı derinden etkileyen bu alanla ilgili internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi maksadıyla kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konularda inceleme, görüşme, raporlama tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek üzere daimi bir komisyon kurulmasını teklif ediyoruz” dedi.