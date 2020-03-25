25.03.2020 - 00:04 |
Dijital önlem!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından korunma yollarının başında gelen ‘yakın temasta bulunmaktan kaçınma’yı bizzat uyguladı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle olan toplantısını dijital olarak yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren toplantıda özel olarak oluşturulan whatsapp grubu üzerinden kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Fiziksel temastan mümkün olduğunca kaçındıklarını kaydeden Günel, “Salgını en hafif şekilde atlatmak için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.