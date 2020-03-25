Dijital önlem!

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda özel olarak oluşturulan whatsapp grubu üzerinden kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Fiziksel temastan mümkün olduğunca kaçındıklarını kaydeden Günel, “Salgını en hafif şekilde atlatmak için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.