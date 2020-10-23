23.10.2020 - 07:00 |
Dijital sıfır atık rehberi
Karesi Belediyesi’nin ortakları arasında bulunduğu “ZeroWaste (Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi, destek gördü.
Karesi Belediyesi’nin ortakları arasında bulunduğu “ZeroWaste (Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi, destek gördü. Proje 208 bin 292 euroyla kabul edildi. Başkan Dinçer Orkan, “Tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital sıfır atık rehberi oluşturacağız” dedi.