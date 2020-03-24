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    HaberlerEge Haberleri Dijital Sınıf hizmette
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    24.03.2020 - 00:03 |

    Dijital Sınıf hizmette

    Ödemiş Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. 5. sınıf ile 12. sınıf arasındaki ortaokul ile lise öğrencilerinin ve öğretmenlerin internet üzerinden ücretsiz yararlanabilecekleri Dijital Sınıf, hizmete sunuldu.

    Dijital Sınıf hizmette

     Dijital Sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam bin 500 saatlik video ders içeriyor. Bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından günün her saatinde ulaşılabilecek Dijital Sınıf’ta öğrenciler dersleri izleyip, alıştırma sorularını indirip çözebilecek. Sistemde gençler, dijital soru havuzundan yararlanıp deneme sınavlarına da katılabilecek. Başkan Mehmet Eriş, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına bir katkı olarak Dijital Sınıf’ı hizmete sunduklarını vurguladı.

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