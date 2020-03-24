24.03.2020 - 00:03 |
Dijital Sınıf hizmette
Ödemiş Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. 5. sınıf ile 12. sınıf arasındaki ortaokul ile lise öğrencilerinin ve öğretmenlerin internet üzerinden ücretsiz yararlanabilecekleri Dijital Sınıf, hizmete sunuldu.
Dijital Sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam bin 500 saatlik video ders içeriyor. Bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından günün her saatinde ulaşılabilecek Dijital Sınıf’ta öğrenciler dersleri izleyip, alıştırma sorularını indirip çözebilecek. Sistemde gençler, dijital soru havuzundan yararlanıp deneme sınavlarına da katılabilecek. Başkan Mehmet Eriş, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına bir katkı olarak Dijital Sınıf’ı hizmete sunduklarını vurguladı.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.