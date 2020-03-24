Dijital Sınıf hizmette

Dijital Sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam bin 500 saatlik video ders içeriyor. Bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından günün her saatinde ulaşılabilecek Dijital Sınıf’ta öğrenciler dersleri izleyip, alıştırma sorularını indirip çözebilecek. Sistemde gençler, dijital soru havuzundan yararlanıp deneme sınavlarına da katılabilecek. Başkan Mehmet Eriş, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına bir katkı olarak Dijital Sınıf’ı hizmete sunduklarını vurguladı.