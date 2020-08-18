‘Dijital Sınıf’ öğrenci sayısı 80 bine çıktı

Koronavirüs vakalarının ülke genelinde artış göstermesinin ardından okulların açılış tarihi 21 Eylül’e ertelenirken, Bornova Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim desteği verdiği Dijital Sınıf’a ilkokul öğrencilerini de dahil etti. Buna göre Dijital Sınıf’ın hedef kitlesindeki öğrenci sayısı 55 binden 80 bine çıktı. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, özellikle koronavirüs salgını döneminde uzaktan eğitimin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Eğitim her şeyden önemli. Bu anlayışla Dijital Sınıf’ı tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği boyuta taşıdık. Artık ilkokullar da Dijital Sınıflı oldu. Salgın nedeniyle aksama ve gecikmeler yaşanan eğitim alanında, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Dijital Sınıf’a, https://dijitalsinif.bornova.bel.tr/ web adresinden online “üye ol” butonundan gerekli bilgiler doldurularak giriş yapılıp eğitime başlanabiliyor.