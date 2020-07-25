Dijital sınıfla başardılar

Koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilen dönemde Liselere Geçiş Sınavları’na Bornova Belediyesi’nin vizyon projesi Dijital Sınıf ile hazırlanan öğrenciler büyük başarı elde etti.

BELGEM ve Dijital Sınıf’a kayıtlı 800 öğrencinin 25’i, yüzde 1’lik dilimin içine yer alıp İzmir Fen Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi köklü okullara yerleşebilecek puanlar aldı.

Yüzde 70 katılım

Bornovalı öğrencilerin başarı ile büyük gurur yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Biz projeyi öncelikle engel durumları nedeniyle dershaneye gidemeyen çocuklarımız için hayata geçirmiştik. Ancak koronovaris salgını nedeniyle neredeyse Bornovalı öğrencilerin yüzde 70’i Dijital Sınıf’tan yararlandı. Bu başarı bizim için çok daha anlamlı oldu” dedi.

Evinden çıkmadan tercihleri için uzmanlardan yardım almak isteyen tüm öğrenciler 0 530 7927341 numaralı telefondan 08:30-17:30 saatleri arasında canlı olarak bilgi alabiliyor.

90 sorudan 89’unu doğru yanıtlayan Hüseyin Davut, ülke genelinde en başarılı binde 1’lik dilime girmeyi başardı; yüzde 1’lik başarı dilimine giren Nursena Kılıç, Osman Efe AlarçinSemanur Ay, Mehmet Ali Çalışkan ve Zeynep Sert, sevinçlerini kurs öğretmenleriyle paylaştı.