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    HaberlerEge Haberleri Dijitalleşme adımı kısa sürede atılacak
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Dijitalleşme adımı kısa sürede atılacak

    Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Ağustos Ayı olağan yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleştirildi.

    Dijitalleşme adımı kısa sürede atılacak

    Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Ağustos Ayı olağan yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleştirildi. Kovid-19 sürecini ve virüsün ekonomiye yansımasını değerlendiren yönetim kurulu üyeleri olası yeni salgın durumlarında alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Koronavirüs sonrası dijitalleşmenin önemine değinen MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, site olarak dijitalleşme yönündeki projelerin masaya yatırıldığını ve kısa sürece gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Ağustos Ayı olağan yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleştirildi. Kovid-19 sürecini ve virüsün ekonomiye yansımasını değerlendiren yönetim kurulu üyeleri olası yeni salgın durumlarında alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Koronavirüs sonrası dijitalleşmenin önemine değinen MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, site olarak dijitalleşme yönündeki projelerin masaya yatırıldığını ve kısa sürece gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.‘Tüm önlemlerimizi alacağız’MTK Sitesi’nin ikinci dalga virüs salgınının yaşanması halinde tüm önlemleri alacak durumda olduğunu ifade eden Salkım, site içerisinde maske üretimi ve tıbbi malzeme üreten işletmelerin her duruma hazırlıklı olduğunu açıkladı. Salkım, “Tekstil, uluslararası ekonomideki en küçük etkileri en hızlı hisseden sektör. Bu süreçte özellikle gelinlik ve damatlık sektörü büyük yara aldı” dedi.

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