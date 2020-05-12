‘Dijitalleşme kaçınılmaz’

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), kovid-19 sonrası ekonomik düzeni konuşmak için internet üzerinden Gazeteci-Yazar Hakan Güldağ ile buluştu. Açılış konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Salgın, dünya ekonomik sistemini tartışmamıza neden oldu. İşletmelerin dijital dünyaya hazırlanması lazım” dedi.

Korona sonrası çok farklı olmayan bir dünyaya uyanılacağını söyleyen Güldağ, “Küreselleşme devam edecek ama neoliberal ekonomiye dayanan küreselleşme sona erecek. Petrole dayanan para düzeni yerine dijital paraların kullanımı yaygınlaşacak” diye konuştu. Toplantıya katılan EGEV Başkanı Mehmet Ali susam da, “Dijital eleman yetiştirmek için üniversite, sivil toplum ve yerel yönetim işbirliği yapmalı” ifadelerini kullandı.