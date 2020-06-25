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    HaberlerEge Haberleri Dijitalleşmeyle dışsatıma ara yok
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    25.06.2020 - 00:01 |

    Dijitalleşmeyle dışsatıma ara yok

    Koronavirüs salgınıyla birlikte gelen seyahat yasakları ve iptal edilen fuarlardan en fazla etkilenen doğal taş sektörü, artırılmış gerçeklik teknolojileriyle ticareti sürdürüyor.

    Dijitalleşmeyle dışsatıma ara yok

    İzmir’deki bir yazılım firması, alıcı ve satıcıyı sanal ortamda bir araya getiriyor. Akıllı cihazlardan tek bir tuş ile plaka, blok ve özel tasarım mermerlere 3 boyutlu olarak ulaşılabiliyor. Geliştirdikleri uygulamanın mermer sektörüne can suyu olacağını belirten firma yetkilisi Can Yoka, “Çin’deki bir alıcı Türkiye’ye gelmeden mermer plakalarına yüksek görüntü kalitesiyle ulaşabiliyor. Sektörden aldığımız bilgilerle yazılımı daha da geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

    Siparişler yola çıktı

    Afyon merkezli bir mermer firmasının temsilcisi Hasan Burak Alimoğlu da, “İncelemeden ve dokunmadan ürün almak zor. Bu yazılım sayesinde gerçeğe en yakın görüntüye ulaştık. Avustralya ve Amerika’dan aldığımız siparişleri konteynerlere yükledik” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA

    Doğal taşta tasarım atağı

    Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’na başvurular 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam ediyor. Yarışmada, toplamda 10 projeye 10’ar bin lira tutarında para ödülü verilecek. Yarışmaya başvuru ve ayrıntılı bilgi için www.amorf.org web sitesi ziyaret edilebilir.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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