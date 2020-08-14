Dijitalleşmeyle doğa dostu üretim

Kovid-19 sürecinde tüketici alışkanlarında yaşanan değişiklikler sonucu tekstil sektöründe yüzde 60’lara varan daralma yaşandı. Normalleşmeyle birlikte ertelenen siparişlerin yüklendiğini, talep ve dışsatımda canlanmanın başladığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği haziranı, bir önceki aya göre yüzde 49 artışla 16.4 milyon dolarlık ihracatla kapattı. Artış devam ediyor. Türkiye geneli pamuk ihracatı ise ilk 6 ayda yüzde 11 azalırken, Ege’de yüzde 30 artış yaşandı” dedi.



‘Gençler hazinemiz’



“Ekosistemde değişeni izleyebilen, taleplere çevrimiçi ve hızlı bir şekilde çözümler üretip cevap verebilen, yeni boşlukları doğru analiz edebilenlerin kazanacağı bir dönemde yaşıyoruz” diyen Eskinazi, şöyle devam etti:



“Bu süreçte öne çıkan iki önemli kavram vardı. Birincisi alışkanlıkların değişip kaynakların kullanımının daha bilinçli hale gelmesi ikincisi ise dijitalleşme. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ekseninde daha çok çalışarak, kazan-kazan ilişkisini kurmamız lazım. Ayrıca üniversite sınavında ilk 80 bine girerek burs şartlarını sağlayan tüm öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca asgari ücrete kadar karşılıksız burs sağlıyoruz. Gençlerin önünü açarak, ekolojiyi koruyarak, güncel kalarak kısacası akıllı uzmanlaşarak ilerlediğimiz sürdürülebilir üretim planımızla gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”