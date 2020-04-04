‘Dikili kazanacak’

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından geçen bir yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları hazırlanan video ile kamuoyuna sundu. Kırgöz, bir yıllık görev süresini değerlendirdi; yapılan hizmetleri sosyal medya hesaplarından vatandaşa sundu. Değerlendirmede, belediyenin mali durumundan, hayata geçirilen hizmetlere kadar tüm bilgiler yer aldı.

Bir yıllık sürecin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini kaydeden Başkan Kırgöz, “Aldığımız ekonomik tedbirlerle israfı önleyip, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanıp hızlı bir şekilde yeni kaynaklar yaratarak 1 yıllık süre zarfında ekonomisi güçlü, mali yapısı sağlam, tüm personeliyle dayanışma içerisinde çalışan, itibarlı bir belediye yarattık. Her daim kavga ve polemikten uzak, hizmetten yana bir yol izledik. Bundan sonraki süreçte de bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Her alanda hizmet

Başkan Adil Kırgöz, bir yılda yapılanları şöyle özetledi:

- Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma sonucunda ilçe merkezinde çevre yolu başta olmak üzere, Bademli, İslamlar ve Kabakum mahallelerinin yolları sıcak asfaltla kaplandı. Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi, 390 Sokak, Kabakum 31 Sokak ve Çandarlı’da sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

- 40 bin metrekare kilit parke, granit taşı, bordür döşendi. 25 kilometre üretim yolu açıldı, açılmaya da devam ediyor. 25 kilometre mevcut üretim yollarının sathi kaplaması gerçekleştirildi, gerçekleştirmeye de devam ediyor.

- İzelman ile yapılan protokol kapsamında çocukları için kreş açıldı.

- Deliktaş ve Salihler mahallelerinde İZSU tarafından yapımı bitirilen Temiz Su Arıtma Tesisi devreye alındı.

- Gediz Elektrik ve İZSU tarafından yapılan altyapı çalışmalarının artması sağlandı. 2021 yılında ise kanalizasyon hatları değişim çalışmaları başlayacak.

- Dikili Jeotermali’nde 2001 yılından bu yana ilk kez boru hattı değişimi başlatıldı. Toplamda 516 metrelik boru hattı değiştirildi. Jeotermal enerjiyi iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürüyor.

- Dikili-Midilli seferleri başlatıldı.