Dikili koylarında size özel tatil

İzmir’e 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, henüz keşfedilmemiş doğası ve koylarıyla, izole tatil arayanlar için ön plana çıkıyor. Çok kalabalık olmadığı için koronavirüsle birlikte buraya daha çok ziyaretçi gelmeye başladığını anlatan Turizm işletmecisi Ejder Öncel, “Manisa, İzmir’den gelenler daha çok ama bu yıl koronavirüsün de etkisiyle İstanbul’dan müşterilerimiz gelmeye başladı” dedi.