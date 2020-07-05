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    HaberlerEge Haberleri Dikili koylarında size özel tatil
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    05.07.2020 - 00:01 |

    Dikili koylarında size özel tatil

    Kuzey Ege’nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından, büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip Dikili, koronavirüs süreciyle izole tatil isteyen yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

    Dikili koylarında size özel tatil

    İzmir’e 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, henüz keşfedilmemiş doğası ve koylarıyla, izole tatil arayanlar için ön plana çıkıyor. Çok kalabalık olmadığı için koronavirüsle birlikte buraya daha çok ziyaretçi gelmeye başladığını anlatan Turizm işletmecisi Ejder Öncel, “Manisa, İzmir’den gelenler daha çok ama bu yıl koronavirüsün de etkisiyle İstanbul’dan müşterilerimiz gelmeye başladı” dedi.

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