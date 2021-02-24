Dikili şahlanıyor

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bir radyo programına konuk oldu; çalışmalarını anlattı, yaşanan olumsuzluklara rağmen süreci iyi götürdüklerini söyledi. Kırgöz, “Pandemiyle yaşamayı öğrenmeye çalışırken üstüne bir de deprem geldi, sonrasında sel baskınları yaşandı. İzmir üzerine konuşuyorum. İlçe belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreci çok iyi götürdü. Her türlü olumsuzluğa rağmen hiçbir programı aksatmadı” dedi.

Yeşil alan artacak

“Dikili’nin yüzünün değiştiğini söyleyebilirim” diyen Kırgöz şöyle devam etti: “Şu an temiz su iletim hatları değişiyor. İsmet Paşa Mahallesi’nde ve Salim Bey Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Parkları yeniliyoruz.

Altı parkın ihalesini gerçekleştirdik. 5 bin 900 metre bisiklet yolunun yüzde 90’ını tamamladık. Yaza kadar tamamlanacak çalışmalardan biri de Sevgi Yolu’nun üstünde kalan yeşil alan tamamen yenilenecek. Oturma alanları, ışıklandırma çalışmaları, çocuk oyun alanları tamamlanmış olacak.

Atatürk Meydanı’nda atıl durumda kalan eski belediye hizmet binasının yıkımına başladık. Orada alt katında belediyemize ait bir işyeri olacak, ara katlarda 27 ofis ve üst katında büyük bir restoran yer alacak. Ardından Atatürk Meydanı yenilenecek. Çandarlı’ya temis su arıtma tesisi yapılacak.”

Çandarlı-Dikili yol yapım çalışmaları hakkında da bilgi veren Kırgöz, “Dikili bir cennet. Biz bunun farkındayız ve bu zenginliklerin gençlerimize vatandaşlarımıza bir istihdam olarak dönmesini istiyoruz. Deniz Köy-Bademli aksı çok güzel ve özel bir yer. Oradaki yol gerçekten çok kötü. İki araç karşı karşıya geçemiyor. Biz onu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılının yol asfaltlama çalışmaları arasına aldırdık.

Yol genişletme bölgesel olacak. Çünkü mülkiyetler var. 2021 kapsamına aldırdık. Bunun haricinde Denizköy sahil düzenlemelerinin yapılmadığına dair şikayetler aldık. Bazı şeyler için imkanınız olsa bile yasal süreçlerden dolayı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Denizköy bölgesinin planlaması yapılmamış. Şimdi sahil çok kötü. Kıyı kanunu var. Planlama içinde olmadığı için kıyıya dokunamıyorsunuz” ifadesini kullandı.