Dikili’de önlemler alındı

Önlemler kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateş ölçer ile kontrolü yapılıyor, el dezenfektasyonuyla da hijyen çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Adil Kırgöz, “Hep birlikte alacağımız önlemlerle bu sorunu birlikte atlatacağız” dedi.