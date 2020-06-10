Dikili'de pazaryeri sevinci

Dikili Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçeye ikinci pazar yeri kazandırıldı. Meyve ve sebze pazarı olarak hizmet edecek olan pazaryeri, Cumartesi günü alışverişe açıldı. Vatandaşlar, pazaryerine tam not verdi.

Yeni düzene uygun

Salı günleri giysi pazarı olarak kullanılan ve İsmetpaşa Mahallesi Burmalı Çeşme Sokak’taki alanda kurulan ikinci sebze ve meyve pazarının hazırlanmasında salgın nedeniyle açıklanan genelgelere harfiyen uyuldu.

Sosyal mesafeye dikkat!

Pazar tezgâhları arasında sosyal mesafeye dikkat edilirken, vatandaşların da rahat alışveriş yapılabilmesine özen gösterildi.

Pazaryerinde ilk alışverişi Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kırgöz, esnafı da tek tek dolaşarak hayırlı işler, bereketli kazançlar dileklerini iletti.

‘Hayırlı olsun’

Dikilililerin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Halihazırda Salı günleri kurulan sebze ve meyve pazar yerimiz var. Ancak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, ikinci pazaryerini ilçemize kazandırmayı uygun gördük. Artık, Cumartesi günleri de sebze ve meyve pazaryerimizi alışverişe açtık” dedi. Projeyle vatandaşların taze gıda ürünlerine ulaşmasını sağladıklarını belirten Kırgöz, şunları söyledi: “Pazarcı esnafımızın da ekonomisine katkı sunduk. Tarımın yaygınlaşması, üreticimizin ekmeğinin büyümesi, vatandaşlarımızın sağlıklı ürüne kolay bir biçimde ulaşması için çalışmalarımız devam edecek. İkinci sebze ve meyve pazar yerimiz hayırlı, uğurlu olsun.”