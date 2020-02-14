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    HaberlerEge Haberleri Dikili’de projenin yüzde 70’i tamam
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    14.02.2020 - 00:01 |

    Dikili’de projenin yüzde 70’i tamam

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili ilçe merkezindeki içme suyu altyapısını yeniliyor.

    Dikili’de projenin yüzde 70’i tamam

    52 milyon 700 bin liraya mal olan projenin yüzde 70’i tamamlandı. Merkez mahalleler Salim Bey, İsmetpaşa, Cumhuriyet ve Gazipaşa’da eskiyen ve arızalar nedeniyle su kayıplarına neden olan 30 yıllık iletim hatları ve şebeke yenileniyor. 168 kilometre uzunluğunda içme suyu dağıtım hattı ile 54 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşeniyor. Çalışmaların yaz başında tamamlanması planlanıyor.

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