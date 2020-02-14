Dikili’de projenin yüzde 70’i tamam

52 milyon 700 bin liraya mal olan projenin yüzde 70’i tamamlandı. Merkez mahalleler Salim Bey, İsmetpaşa, Cumhuriyet ve Gazipaşa’da eskiyen ve arızalar nedeniyle su kayıplarına neden olan 30 yıllık iletim hatları ve şebeke yenileniyor. 168 kilometre uzunluğunda içme suyu dağıtım hattı ile 54 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşeniyor. Çalışmaların yaz başında tamamlanması planlanıyor.