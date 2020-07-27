Dikili’de susuz yaz

Dikili’nin Denizköy Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşın tepkisini topladı. Mahalle sakinleri, pandemi döneminde temizlik yapamadıkları için sağlıklarının tehlikede olduğunu öne sürdü. 30-40 yıldır aynı mahallede yaşayanlar sorunun yeni olmadığını belirtti, “İki kuyu var ama yetersiz. Belediye su getirip depoya koyuyor köyün bir tarafına su veriyor diğer tarafa vermiyor. 1 hafta su gelmediği oluyor. Bazı gün 1 ya da 2 saat sular akıyor. Yetkililer artık bu duruma çözüm bulsun” ifadelerini kullandı. l NEVRA UÇKAÇ DH