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    HaberlerEge Haberleri Dikili’de susuz yaz
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    27.07.2020 - 00:04 |

    Dikili’de susuz yaz

    Dikili’de susuz yaz

    Dikili’nin Denizköy Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşın tepkisini topladı. Mahalle sakinleri, pandemi döneminde temizlik yapamadıkları için sağlıklarının tehlikede olduğunu öne sürdü. 30-40 yıldır aynı mahallede yaşayanlar sorunun yeni olmadığını belirtti, “İki kuyu var ama yetersiz. Belediye su getirip depoya koyuyor köyün bir tarafına su veriyor diğer tarafa vermiyor. 1 hafta su gelmediği oluyor. Bazı gün 1 ya da 2 saat sular akıyor. Yetkililer artık bu duruma çözüm bulsun” ifadelerini kullandı. l NEVRA UÇKAÇ DH

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