Dikili’nin 550 gününü anlattı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. İlçede, 550 günde yapılan çalışmaların yer aldığı faaliyet raporunu sundu.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Kırgöz, “Genel başkanımızı Dikili’miz için yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında da bilgilendirdik. Ayrıca kendilerinin önerilerini de dikkate alarak fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Ziyaret sırasKılıçdaroğlu’nun doğum gününü de kutlayan Kırgöz, “Kendilerine tüm Dikilili hemşehrilerimizin selamının yanında iyi yıllar dileklerini de getirdim. Yeni yaşında kendilerine sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.