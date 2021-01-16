BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dikili’ye yeni hastane
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 |

    Dikili’ye yeni hastane

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Dikili’ye yeni bir devlet hastanesi yapılacağını açıkladı.

    Dikili’ye yeni hastane

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Dikili’ye yeni bir devlet hastanesi yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nca inşa edilecek olan hastanenin projelendirme ve ihale işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Dağ, “Bakırçay bölgesinde daha önce Bergama’da bulunan hastaneye bir ek bina yaparak, oradaki kapasiteyi artırmış ve Kınık’ta yeni bir hastane inşa etmiştik. Şimdi de inşallah 70 yatak kapasiteli, ameliyathaneleri, poliklinikleri ve ekipmanlarıyla tam donanımlı bir hastaneyi Dikili’ye kazandıracağız” dedi. İzmir’de sağlık altyapısının ve teknik olanakların gücünün Kovid-19 sürecinde görüldüğünü söyleyen Dağ, Bayraklı Şehir Hastanesi’ni de en kısa zamanda faaliyete geçireceklerini sözlerine ekledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber