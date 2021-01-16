Dikili’ye yeni hastane

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Dikili’ye yeni bir devlet hastanesi yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nca inşa edilecek olan hastanenin projelendirme ve ihale işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Dağ, “Bakırçay bölgesinde daha önce Bergama’da bulunan hastaneye bir ek bina yaparak, oradaki kapasiteyi artırmış ve Kınık’ta yeni bir hastane inşa etmiştik. Şimdi de inşallah 70 yatak kapasiteli, ameliyathaneleri, poliklinikleri ve ekipmanlarıyla tam donanımlı bir hastaneyi Dikili’ye kazandıracağız” dedi. İzmir’de sağlık altyapısının ve teknik olanakların gücünün Kovid-19 sürecinde görüldüğünü söyleyen Dağ, Bayraklı Şehir Hastanesi’ni de en kısa zamanda faaliyete geçireceklerini sözlerine ekledi.