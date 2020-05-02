Dikkat, elektrik kesintisi yapılacak!

GDZ Elektrik, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Aliağa’da kesinti yapacak. 5 Mayıs 2020 Salı günü 08.00-12.00 saatleri arasında Çıtak Mahallesi, Fatih, Köprülü, Balaban, Cevizli, Mehmet Akif, Yıldız, Değirmen, Şirin, Güvendik sokaklar ve Vatan Caddesi’ne; 12.00-14.00 arasında da Güzelhisar Mahallesi, Oluklu Çeşme, Çarşı, Seyhan sokakları, Merkez Caddesi, Tepe1 Sokağı, Kültür, Merkez Caddesi, Çamaltı Sokak ve civarlarına arıza bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.