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    HaberlerEge Haberleri Dikkat, elektrik kesintisi yapılacak!
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    02.05.2020 - 00:00 |

    Dikkat, elektrik kesintisi yapılacak!

    GDZ Elektrik, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Aliağa’da kesinti yapacak. 5 Mayıs 2020 Salı günü 08.00-12.00 saatleri arasında Çıtak Mahallesi, Fatih, Köprülü, Balaban, Cevizli, Mehmet Akif, Yıldız, Değirmen, Şirin, Güvendik sokaklar ve Vatan Caddesi’ne; 12.00-14.00 arasında da Güzelhisar Mahallesi, Oluklu Çeşme, Çarşı, Seyhan sokakları, Merkez Caddesi, Tepe1 Sokağı, Kültür, Merkez Caddesi, Çamaltı Sokak ve civarlarına arıza bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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