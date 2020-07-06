‘Dikkat! Kovid-19 cezasında faiz var’

AVUKAT Alperen Cihan Çetinkaya, Kovid-19 önlemlerinin ihlali sonucu kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, faiz işlemeye başlayacağını belirtti, vatandaşları uyardı. Çetinkaya, “Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir. TCK 195’inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş” dedi. Çetinkaya, 1 aylık sürecin ardından faiz işlemeye başlayacağını kaydetti. l KADİR ÖZEN DHA