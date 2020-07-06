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    HaberlerEge Haberleri ‘Dikkat! Kovid-19 cezasında faiz var’
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    06.07.2020 - 00:03 |

    ‘Dikkat! Kovid-19 cezasında faiz var’

    ‘Dikkat! Kovid-19 cezasında faiz var’

    AVUKAT Alperen Cihan Çetinkaya, Kovid-19 önlemlerinin ihlali sonucu kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, faiz işlemeye başlayacağını belirtti, vatandaşları uyardı. Çetinkaya, “Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir. TCK 195’inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş” dedi. Çetinkaya, 1 aylık sürecin ardından faiz işlemeye başlayacağını kaydetti. l KADİR ÖZEN DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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