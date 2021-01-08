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    08.01.2021 - 07:00 | | OSMAN AKÇA DHA

    Dikkat Yaman çıkabilir!

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin binasına yağmurlu bir günde sığınan sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşın neşe kaynağı oldu.

    Dikkat Yaman çıkabilir!

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin binasına yağmurlu bir günde sığınan sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşın neşe kaynağı oldu. Üç yıl önce bakımı ve tedavisinin ardından sahip çıkılan kedi için başkanlık binasına kulübe yapıldı. Yaman ismi verilen kedinin rahat uyuması için bir de koltuk ayarlandı. Binada rahatça dolaşan, zaman zaman koltukların üzerinde uyuyan Yaman, belediyenin maskotu haline geldi. Yaman’a herkesin değer verdiğini belirten Başkan Osman Gürün, “Belediyenin her yerinde Yaman’ı görmeniz mümkün. Rahatça istediği yerde dolaşıyor. Sağı solu karıştırmıyor. Yanlış bir şey yapmıyor. Kimseye bir rahatsızlığı yok. Koltuğunda rahatça uyuyor. Girişte beni ve personelimizi o karşılıyor. Binaya gülümseyerek giriyoruz” dedi.

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