10.03.2020 - 00:00 |
‘Dikkatli olmalıyız’
TFF 1. Lig’in son 2 haftasında Altay’a 1-0, Cesar Grup Ümraniyespor’a 2-1 yenilerek büyük yara alan Altınordu, ateş hattından bir türlü uzaklaşamadı.
İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 27 puanı bulunan kırmızı lacivertlilerin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 9’dan 6’ya düştü. Son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu, yarın deplasmanda 1 basamak ve 5 puan önünde yer alan İstanbulspor’a konuk olacak. Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Bu ligde istekli ve coşkulu olmadığınız zaman kazanmak çok zor. Bir an önce 30 puan barajı üzerine çıkıp stresli ortamdan uzaklaşmalıyız. Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız” diye konuştu.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.