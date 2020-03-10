‘Dikkatli olmalıyız’

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 27 puanı bulunan kırmızı lacivertlilerin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 9’dan 6’ya düştü. Son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu, yarın deplasmanda 1 basamak ve 5 puan önünde yer alan İstanbulspor’a konuk olacak. Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Bu ligde istekli ve coşkulu olmadığınız zaman kazanmak çok zor. Bir an önce 30 puan barajı üzerine çıkıp stresli ortamdan uzaklaşmalıyız. Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız” diye konuştu.