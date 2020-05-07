07.05.2020 - 00:02 |
Dilekler tutuldu dereye taş atıldı
Burhaniye’de geleneksel Hıdırellez kutlaması, Karınca Deresi’nde yapıldı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl az sayıda vatandaşın katıldığı ve sosyal mesafenin dikkate alındığı kutlamada dilekler tutulup, dereye taş atıldı.
Vatandaşlardan Mustafa Ceylan, Ramazan ayında virüsten kurtulmak için Allah’ın izniyle dileğimizi diledik” dedi. Asuman Sezer de “’Kızımın kazancı bol olsun’ dedim. Borçlarımızı ödeyelim dedik. Allah bizi bu zor durumdan kurtarsın dedik” şeklinde konuştu.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.