Dilekler tutuldu dereye taş atıldı

Vatandaşlardan Mustafa Ceylan, Ramazan ayında virüsten kurtulmak için Allah’ın izniyle dileğimizi diledik” dedi. Asuman Sezer de “’Kızımın kazancı bol olsun’ dedim. Borçlarımızı ödeyelim dedik. Allah bizi bu zor durumdan kurtarsın dedik” şeklinde konuştu.