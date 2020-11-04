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    04.11.2020 - 00:09 |

    Dilin kemiği yok!

    .İzmir’i sarsan deprem hakkındaki son durum AFAD İzmir Koordinasyon Merkezi’nde bakanların katıldığı toplantıyla değerlendirildi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 belediyemizle beraber bu felaketin yaralarını daha hızlı sarmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

    Dilin kemiği yok!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir Koordinasyon Merkezi’nde İzmir depreminin son durumu hakkında açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in katıldığı toplantıya 91. saatte enkaz altından kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin damgasını vurdu. Başkan Soyer, “Bu felaketi atlatacağız ama asıl ondan sonra bu şehri nasıl daha güvenli hale getireceğimizi hep birlikte planlayacağız” şeklinde konuştu.

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