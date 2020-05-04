04.05.2020 - 00:03 |
Dinç kalmak için Ege lezzetleri...
Ramazan ayında vücudu temizlemek ve ihtiyaç duyulan dinçliği sağlayabilmenin önemli olduğunu hatırlatan diyetisyen Derya Zünbülcan, karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli bir mönüye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Enginarın belli fonksiyonel besinlerden biri olduğunu anlatan Zünbülcan, “A, C ve K vitaminlerini çok yüksek oranda içerir. Reyhan şerbeti mutlaka sofralarda bulunmalıdır” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA
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