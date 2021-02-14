14.02.2021 - 00:01 |
Dindir hasreti GÖZTEPE!
Süper Lig’de son olarak deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-0’lık skorla yenilerek 3 puan hasretini 4 maça çıkaran Göztepe, bugün evinde Medipol Başakşehir’le karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Göztepe’nin başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Ünal Karaman, kazanacaklarını söyledi. Başakşehir’in hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi elediğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, “Sahaya çıkıp savaşacağız” dedi.