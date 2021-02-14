BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dindir hasreti GÖZTEPE!
    ABONE OL
    14.02.2021 - 00:01 |

    Dindir hasreti GÖZTEPE!

    Süper Lig’de son olarak deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-0’lık skorla yenilerek 3 puan hasretini 4 maça çıkaran Göztepe, bugün evinde Medipol Başakşehir’le karşı karşıya gelecek.

    Dindir hasreti GÖZTEPE!

    Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Göztepe’nin başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Ünal Karaman, kazanacaklarını söyledi. Başakşehir’in hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi elediğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, “Sahaya çıkıp savaşacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Google'dan Sevgililer Gününe özel doodle! Google 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı!

    Google'dan Sevgililer Gününe özel doodle! Google 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı!

    Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

    Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

    Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

    Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

    Son dakika! 13 gündür haber alınamıyordu: Sıcak gelişme

    Son dakika! 13 gündür haber alınamıyordu: Sıcak gelişme

    Sıradaki Haber