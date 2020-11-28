Dip bucak temizlik

Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdüren Ayvalık Belediyesi, kentin dört bir yanında dip bucak dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Uygulama Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her akşam aksatılmadan gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kent genelindeki tüm devlet okullarına ulaşıldı. Eğitim yuvaları bahçeden sınıflara, koridorlardan tuvaletlere kadar, dip bucak dezenfekte edildi.