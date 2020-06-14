Diplomasız bilge

“İnsanı ileriye taşıyorsa hayal kurmak iyi bir şeydir.” (Nazım Hikmet)

Damlacıkspor’da 3. Amatör Küme’de oynadığımda yaşım 15’ti. 1 yıl 11 numara sol açık. İyi bir başlangıç değildi. Tüm maçlarda oynadım ama bir golüm bile yoktu. Ertesi yıl 2. Amatör Küme’den Kalespor’a geçtim. Yine sol açık oynuyorum, yine kötüyüm. Maçlar Güzelyalı Göztepe Sahası’nda oynanıyor. Küçük bir tribünü var. Tribündeki bizim taraftar içinde takımın eski sağ beki Balıkçı Kemal de var. Yine bir maç, yine kötü oynuyorum. Takımın sağ açığı da Nurcan. Balıkçı Kemal, kötü oyuna öfkeleniyor ve sesini yükseltiyor, “Takıma bak takıma. Sağ açık annem, sol açık ninem” harika bir benzetme. Kızmak olası değil. Gülümsüyoruz, üstüne Kemal Ağabey ile iyi de dost oluyoruz. Ertesi yıl kötü süreçten ötürü yönetim değişiyor. Başkan Arnavut Ömer’in ekibi gidiyor, Şevki Kaptan ile arkadaşları geliyor. Şevki Ağabey, ilginç bir kişilik. Futbol tutkunu. Lazım olur diye kulüp lisansı vizeli, görev bekliyor. Amatör küme, 50’li yıllar. Bir maçta bir arkadaşımız maça gelmedi. Şevki Kaptan hazır kıta. Geçkin yaşına karşın ölüyor oynamak için. Karantina ile oynamıştık. Kaptan frikikten bir de nefis gol atmıştı iyi mi? O yıllarda tesis mesis bir şey yok. O nedenle antrenman da yok tabi ama antrenörümüz var. Halil Bıçakçı. Para kazanmak için yaptığı iş taksi şoförlüğü. Antrenörlük işini gönülden, cepten yapıyor. O bir futbol bilgesi. Futbol konuşulduğunda işini unutuyor. O yıllarda, Fuar Villa Çay’da nargile eşliğinde futbol söyleşileri akşamdan sabaha dek sürerdi. Halil Hoca da bir takside gececi çalışıyor. Patronu Giritli. Villa Çay’daki futbol muhabbetinden Halil Hoca da hasılat sıfır. Araba sabaha kadar Villa Çay’ın önünde bekliyor. Giritli patron da nazik adam. Bir keresinde dayanamıyor, hocaya söyleniyor: “Ama hoca, kusura bakma. Aldım bir gececi.” İşine son verdim demenin Giritçesi. Halil Hoca aslında eski bir futbolcu ama talihsiz. Menisküs oluyor. O yıllarda ameliyatı yok. Genç yaşta hocanın futbolu da orada bitiyor. Şevki Kaptan başkan olunca Halil Hoca’ya, “Gel takımın başına geç” diyor. Artık 17 yaşındayım. Ayak topu yolculuğunda önemli bir aşamadayım. Halil Hoca 1 sene önceden iyi izlediği için beni bir kenara çekiyor, “Bundan böyle 5 numara oynuyorsun” diyor. 11 numaradan 5 numaraya radikal bir yön değiştirme ve öylelikle sevgili Halil Bıçakçı, benim futbol yolculuğumdaki rotamı belirliyor, oyun güzelleşiyor. O süreçte, ilerleyen yıllarda İzmirspor’da antrenörlüğümü yapacak olan Doğan Emültay önümde 6 numara oynuyor. Doğan Ağabey de Türk futbolunda bir fenomen. O dönemde Halil Hoca, Macar futbolunu seviyor. Doğan Ağabey ise İngilizci. Öyle bir tartışırlardı ki, sabaha kadar ağzı açık dinlerdiniz keyifle. Kitap olacak anıları gazetenin bir köşesine sığdırmaya çabalıyorum. Yazı bitiminde de yorgun düşüyorum. 1966-1967 futbol sezonunda İstanbulspor’da oynarken, Halil Bıçakçı o sezon Altay’da Gündüz Kılıç ile çalıştı ve Türkiye Kupası’nı kazandılar. Hocayı erken yaşta yitirdik. Futbolu sevdiği kadar kendini de, sağlığını da sevseydi daha uzun yıllar duruyordu önünde. O, diplomasız bir bilgeydi. Genç, yakışıklı haliyle çekip gitmeyi yeğledi. Altay Kulübü’nden Can Erbesler’in katkılarıyla köşemizde 2 Halil Bıçakçı fotoğrafı var. 1 tanesi altyapıdan iki gencin arasında. Öteki, 1967 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu Altay’ın futbolcu kadrosu ile teknik birimi bir arada. Sol başta Halil Bıçakçı, tam ortada Türk futbolunun efsanesi Gündüz Kılıç. Şakacı bir arkadaş vardı. Yıllar önce şöyle demişti: “Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, kesin yine kaybederdim.” İyi pazarlar, esen kalın.

Birbirinizi sevin ama...

Sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın: Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgit çalkalanan bir deniz olsun Sevgi. Birbirinizin kadehini onunla doldurun, ama yine aynı kadehe eğilip içmeyin. Ekmeğinizi bölüşün, ama aynı noktayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte, ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü Lavtadan dağılan müzik aynı, ama ezgileri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın, ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Çünkü ancak Hayat’ın elidir yüreklerinizi saklayacak olan. Hep yan yana olun, ama birbirinize fazla sokulmayın; çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da birbirinden ayrıdır. Çünkü bir servi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez.

(Halil Cibran)

Gün batıyordu Kemeraltı’nda...

Kemeraltı sokağına girdim yavaştan yavaştan

İnsan seli arasında ufalmıştı yollar

Güneş bile kaybolup gitmişti ufukta

Görüyordum yaşantısını tüm bu sokakta

Kaygımız tasamız giderdi üstümüzden

Mesut İzmirliler sokağında

Mutsuzluğu mutlulukla yakıştırırdık

Tüm dertlerimizi eritirdik burada

Denizin serinliği çökmüştü içimize

Ilgıt ılgıt imbat esiyordu

Hafiften bir yağmur çiseliyordu

Güneş Kemeraltı’nda batıyordu...

(Okan Yüksel)

Altın sözler

İnsan, öğrenip tanıyarak sever. (Leonardo da Vinci)

Nefretler, fikirlerin değil mizaçların çarpışmasından medyana gelir. (Balzac)

Birbirini seven insanlar yasasız da yaşarlar. (Aristoteles)

Nefretin kök sürmesi, kötü şöhret gibidir. Yok edilmesi zordur. (Gracian)

Zalim olanlar zayıf kişilerdir. Sevecenlik güçlülerden beklenir.

(Leo Rosten)

Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın.

(Özdemir Asaf)