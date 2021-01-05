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    HaberlerEge Haberleri ‘Direniş ruhuyla yeni yıla girdik’
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    05.01.2021 - 00:05 |

    ‘Direniş ruhuyla yeni yıla girdik’

    ‘Direniş ruhuyla yeni yıla girdik’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin son toplantısında (İKKB) eşitlik mücadelesinin 2021’de güçlenerek devam etmesi için çalışmaların süreceği belirtildi. Kadın mücadelesinin Türkiye ve Dünyada ivme kazandığını söyleyen Başkanı Huriye Serter, “Evlere kapansak da kimse bizim beynimizi kapatamadı. Bu mücadelede erkekler de yanımızda yürümeye başladı. 2021 de de bunun mücadelesine devam etmeye kararlıyız” dedi. 2021 yılına bu direniş ruhuyla girdiklerini söyleyen Serter, “Eğer istersek dünyayı değiştiririz, bu gücümüz var. Biz güçlüyüz, yeni yılı daha güçlü karşılayıp daha güçlü olarak 2021’e gireceğiz” diye konuştu.

    “İnsan 7’sinde Neyse 70’inde O Mudur? Hayatımızı Kolaylaştıracak Minik Tüyolar” isimli bir sunum yapan Banu Conker de, insanın 0-6 yaş arasında neyi içselleştirdiyse bütün hayatında o frekanstan enerji yaydığını ve bunun farkına vardığında değişebildiğini  dile getirdi.

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