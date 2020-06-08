BİST110.0220.44EURO7.630.01USD6.75-0.10ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Direnişin 101. yılı
    ABONE OL
    08.06.2020 - 00:03 |

    Direnişin 101. yılı

    Direnişin 101. yılı

    1919 yılında İzmir’in işgali sonrası iç kesimlere doğru yönelen işgalci Yunan ordusuna karşı Ödemiş’in Hacı İlyas Köyü yakınlarında Yiğit Ordusu tarafından sergilenen ve ilk örgütlü halk direnişi olarak tarihe geçen İlkkurşun’un 101. yılı törenle kutlandı. Ödemiş Belediyesi önünden İlkkurşun Anıtı’na kadar olan 13.2 kilometreyi koşarak kat eden sporcular Nurettin Zafer ve İhsan Gündüz, Türk bayrağını Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu’na teslim etti. Başkan Mehmet Eriş, “Ödemiş, Kurtuluş Savaşımız’da işgalcilere karşı ilk halk savaşının örgütlendiği yer” dedi.

    Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandıElazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan aralarında 2'sinin çeşitli suçlardan kaydı olan 3 şüpheli yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    Sıradaki Haber