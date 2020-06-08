Direnişin 101. yılı

1919 yılında İzmir’in işgali sonrası iç kesimlere doğru yönelen işgalci Yunan ordusuna karşı Ödemiş’in Hacı İlyas Köyü yakınlarında Yiğit Ordusu tarafından sergilenen ve ilk örgütlü halk direnişi olarak tarihe geçen İlkkurşun’un 101. yılı törenle kutlandı. Ödemiş Belediyesi önünden İlkkurşun Anıtı’na kadar olan 13.2 kilometreyi koşarak kat eden sporcular Nurettin Zafer ve İhsan Gündüz, Türk bayrağını Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu’na teslim etti. Başkan Mehmet Eriş, “Ödemiş, Kurtuluş Savaşımız’da işgalcilere karşı ilk halk savaşının örgütlendiği yer” dedi.