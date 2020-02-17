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    HaberlerEge Haberleri ‘Diriliş maçını kazandık’
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    17.02.2020 - 00:00 |

    ‘Diriliş maçını kazandık’

    Akhisarspor, 7 maçlık galibiyet hasretine lider Hatayspor deplasmanında son verdi.

    ‘Diriliş maçını kazandık’

    Geriye düştüğü gol düellosunu 3-2 kazanmayı başarıp rakiplerine tekrar göz dağı veren Akigo, Hatayspor’a bu sezon evindeki ilk yenilgisini de tattırdı.

    ‘Özgüvenimiz arttı’

    Tekhik Direktör Yılmaz Vural, “Bu maç 3 puanın çok ötesindeydi. Diriliş maçını kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın özgüveni arttı. Bu galibiyet taraftarlarımızın yüzünü güldürüp takıma yeniden güvenmelerini sağladı. Bize büyük bir moral ve atmosfer değişimi getirdi. Sırada Fatih Karagümrük ve Giresunspor maçları var. Bunları da kazanacağız” dedi.

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